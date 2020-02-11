Финансовая G20 обсудит влияние коронавируса на мировую экономику

Влияние вспышки вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии на мировую экономику станет главной темой встречи министров финансов и глав центробанков стран G20, которая пройдет в Саудовской Аравии 22 и 23 февраля. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.
Также, по его сведениям, участники встречи обсудят возможные контрмеры в связи со сложившейся ситуацией, которая привела, в частности, к нарушению цепочек поставок продукции и снижению туристического потока.
Вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах. Власти Китая уже подтвердили более 42,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели почти 4 тыс. человек.
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