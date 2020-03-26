Страны G20 потратят $5 трлн на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса

Страны «двадцатки» вложат более $5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита глав государств G20, состоявшегося в четверг в формате видеоконференции.

«В настоящее время мы предпринимаем срочные и решительные меры для поддержки наших экономик, — отмечается в документе. — Мы направляем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и гарантий по противодействию социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии».

Страны «двадцатки» будут выступать единым фронтом в борьбе против пандемии коронавируса, главными приоритетами станут спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности, восстановление роста.

«Беспрецедентная пандемия коронавируса — это сильное напоминание о нашей взаимосвязанности и уязвимостях. Вирус не соблюдает границ, — говорится в заявлении. — Мы твердо намерены выступать единым фронтом против этой общей угрозы».

«Мы намерены не жалеть никаких усилий, чтобы защитить жизни людей, их доходы и рабочие места, восстановить финансовую стабильность, перезапустить экономический рост и стать еще сильнее после пандемии. Необходимо свести к минимуму нарушения в торговле и в производственных цепочках, а также предоставить помощь всем странам, которые в ней нуждаются», — говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что страны «двадцатки» намерены «сделать все, что потребуется для преодоления пандемии, работая во взаимодействии со Всемирной организацией здравоохранения, Международным валютным фондом, Всемирным банком, ООН и другими международными организациями».

Лидеры также выразили «благодарность и поддержку» врачам и всем работникам систем здравоохранения, «которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией».

Также лидеры страны «Группы двадцати» договорились о выделении Всемирной организации здравоохранения средств для борьбы с пандемией коронавируса.

«Мы обязуемся предоставлять немедленно ресурсы в Фонд реагирования солидарности ВОЗ...», — отмечается в коммюнике. «Мы призываем все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации и частные лица внести вклад в эти усилия», — говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры «Большой двадцатки» выступили за координированные действия по поддержке свободной, предсказуемой стабильной международной торговли в условиях пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.

«Мы привержены продолжению совместной работы для облегчения международной торговли и таких координированных ответных действий, при которых будет избегаться ненужное вмешательство в вопросы международных сообщений и торговли», — отмечается в трехстраничном документе.

«Мы подтверждаем нашу цель обеспечить свободные, честные, недискриминационные, прозрачные, предсказуемые и стабильные условия для торговли и инвестиций и сохранить наши рынки открытыми», — подчеркивается в коммюнике.

Страны «двадцатки» призвали Международную организацию труда и Организацию экономического сотрудничества и развития следить за воздействием пандемии на занятость населения в мире.

«Мы также просим Международную организацию труда и Организацию экономического сотрудничества и развития следить за воздействием этой пандемии на занятость», — подчеркивается в документе.