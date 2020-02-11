Зеленский поговорил с Меркель о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель продолжение разведения сил и средств на Донбассе.

«Собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске», — сообщает пресс-служба президента Украины.