Зеленский сегодня обсудит с Меркель последние события на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг проведет разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в Офисе президента.

«Ангела Меркель поддерживает инициативы Украины по продвижению на пути мирного урегулирования на Донбассе. Они обсудят события последних дней и принятые решения в рамках Трехсторонней контактной группы», — отметил собеседник агентства.

Зеленский и Меркель обсудят также состояние реализации Парижских договоренностей глав государств «Нормандского формата».