Ермак обещает не допустить принятия законов, которые бы ограничивали свободу слова в Украине

Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверяет, что никаких законов, которые каким-либо образом ограничивают свободу слова в стране, не будет принято.

«Я могу вам гарантировать, и сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Поэтому никаких законов, которые каким-либо образом ограничили бы права свободы слова в нашей стране, не будет принято. Поэтому это работа Верховной Рады, безусловно, мы будем следить за ней», — подчеркнул Ермак на своей первой после назначения пресс-конференции в среду утром в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что поскольку президент Украины Владимир Зеленский ранее сам много работал на телевизионных каналах, то вопрос свободы слова «для него личное дело и личное дело для Офиса президента».

В то же время Ермак добавил, что сам еще не видел тексты законопроектов «О медиа» и «О противодействии дезинформации».

«Обязательно их посмотрю, и тогда у меня уже будет личное мнение относительно этих законов», — сказал он.