Ермак назвал приоритет президента Украины

Прекращение войны на Донбассе остается приоритетом как для самого президента Украины, так и его офиса. Об этом в среду на брифинге заявил глава Офиса Андрей Ермак, назначенный на эту должность во вторник.
«Безусловно, для президента Украины и Офиса президента есть и всегда будет приоритетом прекращение войны на Донбассе в интересах Украины. Это направление остается приоритетным», — сказал он.
Ермак также подтвердил, что до возвращения контроля над границей с РФ выборов в Донбассе не будет.
«Я еще раз хочу повторить, что в соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории есть какие-либо иностранные военные группировки, есть какие-либо незаконные вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100% в соответствии с украинским законодательством», — заявил он на своей первой после назначения пресс-конференции в среду утром в Киеве.
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