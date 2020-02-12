США готовы помочь Минску с поставками газа

Соединенные Штаты готовы предложить Беларуси альтернативный вариант получения американского сжиженного природного газа через Литву. Об этом сообщил в среду Балтийской службе новостей посол США в Вильнюсе Роберт Гилкрист.

«Мне бы очень хотелось видеть, как через Клайпеду поставляется сжиженный природный газ из США, который поступает на рынок Литвы, а возможно, и Беларуси», — сказал он.

Дипломат в то же время воздержался от прямого ответа на вопрос, ведутся ли переговоры о поставках газа из США в Беларусь.

Ранее на фоне разногласий Минска и Москвы по условиям поставок нефти Беларусь в конце января получила через Клайпеду первую партию купленной в Норвегии нефти. Около 80 тыс. тонн были доставлены норвежским танкером «Брейвикен» и по железной дороге перевезены заказчику на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке.