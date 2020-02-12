В США начали разрабатывать цифровой доллар

Федеральная резервная служба США ведет работу над созданием цифровой валюты центрального банка, заявил председатель управляющего совета ведомства Джером Пауэлл, выступая перед Конгрессом. По словам политика, толчком к развитию этого направления стало заявление Facebook о разработке платежной системы Libra, которая способна стремительно распространиться, передает The Block.

«Мы усердно работаем над этим. У нас сейчас много проектов, прикладываются значительные усилия в этой сфере», — сказал Пауэлл.

Он отметил, что официального решения о создании цифрового доллара принято не было. Прежде необходимо понять преимущества, проработать множество вопросов касательно киберугроз, сохранения конфиденциальности данных, а также рассмотреть все возможные альтернативы, пояснил Пауэлл. Также он затронул вопрос о возможной конкуренции, которую может составить Китай, выпустив свою криптовалюту.

6 февраля глава ФРС США Лаэль Брейнард сообщила, что ведомство рассматривает возможность и перспективы запуска собственной цифровой валюты, ее будущий дизайн и потенциальные юридические осложнения. Цифровизация платежной системы повысит ее ценность и эффективность при меньших затратах, подчеркнула политик.