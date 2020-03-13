Украинские госбумаги несколько восстановились в цене после обвала в «черный четверг»

Еврооблигации Украины после сильного падения курса в «черный четверг» и соответствующего роста доходности на 1,5-3 процентных пункта, в пятницу частично восстановились в цене, что привело к снижению их доходности на 0,3-0,45 п.п по бумагам до 2024 года и на 0,6-0,8 п.п. по более длинным бумагам.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» участники рынка, по состоянию на вечер пятницы еврооблигации с погашением в 2020 году котировались по ставке около 8% годовых, в 2021 году — 8,2%, 2022-м — 9,1%, в 2023-м — 9,3%, 2024-м — 9,7% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году снизилась до 10,2%, в 2026-2027 годах — 9,5%, а самых «длинных» с погашением в 2032 году — до 9,2%.

Еще сильнее подросли ВВП-варранты — с 66,1% до 74,2% от номинала, хотя это существенно ниже, чем 90% на конец минувшей недели или 107,5% две с половиной недели назад.

Частично откорректировались после падения в четверг и бумаги украинских компаний на биржах Лондона и Варшавы. Акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже после обвала на 13,2% подорожали на 5,3%, а МХП добавили в цене 0,7% после потери 1,3% накануне. Котировки «Кернел» на Варшавской фондовой бирже в пятницу выросли на 19,2% после падения на 14,6% днем ранее, а акции «Астарты» подорожали на 7,14% после обвала на 19,3% в четверг.