В Кремле не согласны менять воду для Крыма на Донбасс

Украина может рассматривать вариант поставок воды в Крым на коммерческой основе, но полуостров не может быть объектом каких-то разменов с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».

«Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены», — сказал Песков. При этом он отметил, что о каких-либо разменах речи не идет.

Напомним, 11 февраля председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой» заявил, что допускает возможность пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.