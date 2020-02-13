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В Амстердаме взорвалась еще одна посылка

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Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.

«В одной компании взорвался конверт со взрывчатым веществом, — отметили в правоохранительных органах. — Один человек подвергся воздействию дыма, в качестве предупредительной меры на месте находится бригада скорой помощи. Полиция проводит расследование». По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, взрыв произошел в отделении банка ING.

Ранее посылка со взрывчаткой была обнаружена в нидерландском городе Лесден. Она предназначалась для компании Unisys. Саперы нейтрализовали взрывчатку.

Днем ранее в стране взорвались две посылки со взрывчаткой. Один из взрывов произошел около 8 утра (09:00 по Киеву) в центральном отделении сортировки почты банка ABN Amro в Амстердаме, другой — в отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал. Подозрительная посылка также была обнаружена в отделении ABN Amro в городе Маастрихт. Однако, по данным полиции, взрывчатки в ней не было.

Позднее полиция сообщила, что отправитель конвертов потребовал определенную сумму в биткоинах. В случае отказа злоумышленник обещал продолжить свою деятельность.

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В прошлом месяце посылки со взрывчатками были доставлены в различные компании в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте. Ни одна из них не сдетонировала. В связи с инцидентами полиция призывала общественность к бдительности. Особое внимание, подчеркнули в правоохранительных органах, необходимо уделять белым толстым конвертам с двумя марками и напечатанным адресом, заклеенным полиэтиленовой пленкой. Отправителем таких писем значится служба по налогам и сборам Роттердама, однако при этом на конверте отсутствует эмблема ведомства.

Амстердам, посылки, взрывчатка
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