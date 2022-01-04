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В Амстердаме уже 90% заражений коронавирусом приходятся на «омикрон»

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В Амстердаме уже 90% заражений коронавирусом приходятся на «омикрон»

В Амстердаме в 91% положительных тестов на COVID-19 был выявлен штамм «омикрон», говорится в сообщении Амстердамской региональной службы эпидемиологического надзора (ARGOS).

«В общей сложности в 69 из 76 (91%) выбранных положительных образцов тестов на SARS-CoV-2, взятых 2 января в Муниципальных службах здравоохранения (GGD), был выявлен штамм «омикрон», — сообщила служба эпиднадзора в своем Twitter.

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Власти Нидерландов ввели локдаун в стране с 19 декабря до 14 января из-за распространения штамма COVID-19 «омикрон». В стране закрыты все бары, кафе, рестораны, магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные и другие спортивные залы. Не работают также парикмахерские и салоны красоты, не проводятся рождественские ярмарки. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, библиотеки, автозаправочные станции и автошколы. Школы также закрыты, взрослым рекомендовано по возможности работать удаленно.

Амстердам, омикрон
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