Потепление сделает пригодными для земледелия огромные территории Канады и России

Таяние вечной мерзлоты, а также рост среднегодовых температур сделают примерно 4,2 и 4,3 млн км2 территории Канады и России пригодными для выращивания пшеницы, картофеля и ряда других морозостойких сельхозкультур. Об этом пишут ученые, статью который опубликовал научный журнал PLOS ONE.

Почти все климатологи сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 °С.

Первыми и главными жертвами этого процесса станут, как уже показывает практика, заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала выше на 4-9 °С, чем в прошлые столетия. Уже это может необратимо сократить их площадь и высвободить большие территории Антарктики и Арктики от льда.

При этом потепление Арктики может значительно облегчить жизнь человеку, сделав местные зимы менее холодными, а почвы — доступными для сельского хозяйства. Все это может сделать «необитаемые» регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Аляски и Канадской Арктики более привлекательными для человека, чем южные регионы Земли, где его жизни будут часто угрожать волны жары и засухи.

Так, согласно подсчетам ученых, глобальное потепление сделает огромные территории (около 15 миллионов квадратных километров) пригодными для возделывания как минимум четырех морозостойких сельхозкультур: пшеницы, сои, кукурузы и картофеля.

Примерно половина этого прироста придется на Россию и Канаду, жители которых смогут расширить свои угодья примерно на четыре миллиона квадратных километров. Менее значимые территории станут пригодными для земледелия в горных регионах на западе США, а также в некоторых уголках Африки и Австралии.