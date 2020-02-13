Войти
Гончарук пообещал наращивать добычу газа без «смотрящих»
энергетика
Гончарук пообещал наращивать добычу газа без «смотрящих»
Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ
резонанс
Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Страны НАТО вновь выступили в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины

175
Страны НАТО вновь выступили в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины

Министры обороны стран-членов НАТО вновь подтвердили приверженность альянса территориальной целостности и суверенитету Украины и заверили своего коллегу Андрея Загороднюка в неизменной политической и практической поддержке.

Об этом в четверг в Брюсселе на пресс-конференции в рамках двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя встречу союзников в украинским министром в рамках завтрака, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, участники встречи обсудили ситуацию в и вокруг Украины.

«Все союзники встретились с ним (Загороднюком — Ред.). Они выразили сильную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Они также пообещали и четко заявили, что будут продолжать предоставлять практическую и политическую поддержку», — заявил генсек НАТО.

Он напомнил, что прошлой осенью Северо-Атлантический Совет и он лично посетили Украину.

«Важно продолжать поддерживать Украину. Также очень важно, чтобы Украина продолжала реформы. Мы хвалим Украину за уже достигнутый прогресс, мы также хвалим президента Зеленского за инициативы и возобновление усилий, направленных на поиски мирного решения конфликта в Украине», — подчеркнул Столтенберг.

Читайте также: Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Генсек также констатировал, что союзники приветствуют встречу в Нормандском формате, прошедшую в декабре прошлого года, и обмен заключенными.

«Мы сильно поддерживаем усилия, направленные на поиск мирного решения. В Европе, не далеко от НАТО, идет война», — добавил он.

НАТО, Йенс Столтенберг
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 февраля 2020
Среда, 12 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016