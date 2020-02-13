Страны НАТО вновь выступили в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины

Министры обороны стран-членов НАТО вновь подтвердили приверженность альянса территориальной целостности и суверенитету Украины и заверили своего коллегу Андрея Загороднюка в неизменной политической и практической поддержке.

Об этом в четверг в Брюсселе на пресс-конференции в рамках двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя встречу союзников в украинским министром в рамках завтрака, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, участники встречи обсудили ситуацию в и вокруг Украины.

«Все союзники встретились с ним (Загороднюком — Ред.). Они выразили сильную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины. Они также пообещали и четко заявили, что будут продолжать предоставлять практическую и политическую поддержку», — заявил генсек НАТО.

Он напомнил, что прошлой осенью Северо-Атлантический Совет и он лично посетили Украину.

«Важно продолжать поддерживать Украину. Также очень важно, чтобы Украина продолжала реформы. Мы хвалим Украину за уже достигнутый прогресс, мы также хвалим президента Зеленского за инициативы и возобновление усилий, направленных на поиски мирного решения конфликта в Украине», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек также констатировал, что союзники приветствуют встречу в Нормандском формате, прошедшую в декабре прошлого года, и обмен заключенными.

«Мы сильно поддерживаем усилия, направленные на поиск мирного решения. В Европе, не далеко от НАТО, идет война», — добавил он.