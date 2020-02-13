Войти
Гончарук пообещал наращивать добычу газа без «смотрящих»
энергетика
Гончарук пообещал наращивать добычу газа без «смотрящих»
Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ
резонанс
Сытник не намерен сам уходить с поста директора НАБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Цена газа в Украине упала до минимума за 10 лет

130
Цена газа в Украине упала до минимума за 10 лет

Цена газа на украинском рынке упала до отметки 186 долларов за 1 тысячу кубометров начиная с 3-го квартала 2019-го года, что является минимумом для последних 10-ти лет.

Об этом сообщает в пресс-релизе энергопровайдер ETG.UA.

По мнению компании на текущую цену газа, как на украинском, так и на мировых рынках, повлияло несколько факторов. Во-первых, аномально теплая зима в нашей стране и во всей Европе.

Вторая причина — политическая. Из-за ожидания решения вопроса транзита российского газа через Украину, европейские участники рынка заполнили больше хранилища.

После подписания нового договора предложение превысило спрос. Как итог — стремительное падение цены до рекордных показателей.

Также повлияла китайская промышленность, которая является основным мировым потребителем газа, из-за коронавируса значительно сократила производство, в некоторых отраслях на 40%. Соответственно сократилось потребление, и цена на мировом рынке стала еще ниже.

В начале 2020 года были небольшой рост, но уже сейчас понятно, что продолжение теплой зимы и китайский коронавирус опустят ценовую планку еще ниже.

«Опираясь на эту информацию, мы можем прогнозировать цену в 2020 году на уровне 120-150 дол», — сказал СЕО ETG.UA Владимир Шведкий.

В компании уверяют, что из-за новых российские проектов: «Северный» и «Южный» поток, а также поставки сжиженного газа из США и России, создается избыточная предложение на рынке, поэтому существенной корректировки цены в сторону повышения ожидать не стоит.

Напомним, что «Нафтогаз» уже посчитал январскую цену на топливо по новой методике. Она составляет 4650 грн за тыс куб м (без НДС, наценки газзбытов и транспортировки). Это на 25% меньше, чем в январе 2019 года. Однако если сравнивать с декабрем 2019 года, то цена выросла на 8,7%.

Читайте также: Украина может заключить «промышленный безвиз» с ЕС в начале следующего года

12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале платежки будут самыми низкими за всю зиму.

«Она будет ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет самой низкой за всю зиму», — сказал премьер.

газ, цена на газ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 февраля 2020
Среда, 12 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016