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В Антарктике снова зафиксировали рекордно высокую температуру

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В Антарктике снова зафиксировали рекордно высокую температуру

Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию. Об этом сообщают британские The Sun и The Guardian.

Рекордная температура воздуха была установлена 9 февраля на острове Сеймур, расположенном на востоке от северной оконечности Антарктического полуострова. Ученые, которые собирают данные со станций удаленного мониторинга каждые три дня, описывают новый рекорд как «невероятный и ненормальный».

Кроме того, данный показатель стал почти на один градус выше рекорда плюс 19,8 градуса, зафиксированного в январе 1982 года. Последний рекорд ученые установили 6 февраля. Тогда на аргентинской базе «Эсперанса» (север Антарктического полуострова) зафиксировали температуру плюс 18,3 градуса. Таким образом, был побит предыдущий рекорд — плюс 17,5 градуса, зафиксированный 24 марта 2015 года.

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Ранее исследователи Института NASA сообщили, что средняя глобальная температура в 2019 году оказалась на 1,71 градуса по Фаренгейту (0,95 по Цельсию) выше среднего уровня прошлого века и на 0,07 градуса по Фаренгейту (0,04 по Цельсию) выше, чем в 2016-м В январе этого года два небольших острова в Южной Суматре (Индонезия) исчезли в результате повышения уровня моря, вызванного изменением климата и глобальным потеплением. Как писала The Straits Times со ссылкой на местную организацию «Форум по окружающей среде», еще четыре других острова в провинции находятся на грани исчезновения. Повышение уровня моря в связи с изменением климата, которое сопровождается дальнейшим потеплением Земли, особенно угрожает таким странам, как Индонезия, где миллионы людей в настоящее время живут в низменных прибрежных районах на примерно 17 тыс. островах.

глобальное потепление, Антарктида
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