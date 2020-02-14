Евросоюз отказался пересмотреть эмбарго на экспорт украинской курятины

Европейская комиссия отказалась пересматривать решение о приостановлении ввоза мяса птицы из Украины в ЕС.
Об этом «Европейской правде» стало известно от источников в правительстве.
Ранее Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 23 января сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.
Решение, очевидно, связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ЧП «Хутор» в Винницкой области. В ведомстве заверили, что по состоянию на 23 января вся имеющаяся в эпизоотическом очаге птица умерщвлена гуманным бескровным методом и сожжена и началось проведение дезинфекционных работ.
29 января в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона убеждала европейских партнеров локализовать запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.
На этой неделе в Брюсселе состоялось заседание Комитета главных ветеринарных инспекторов, на котором предложение о локализации было отклонено.
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