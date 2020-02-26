Уже 10 стран ввели запрет на импорт украинского мяса птицы

Запрет на импорт курятины из Украины в связи со вспышкой птичьего гриппа, зафиксированной в Винницкой области в январе, ввели Япония, Корея, Азербайджан, Армения, Молдова, Ирак, Филиппины, Марокко, Тунис, Сингапур, Кувейт, Саудовская Аравия и другие страны, сообщили в агрохолдинге «Мироновский хлебопродукт» (МХП).
Согласно сообщению компании в Facebook в среду, запрет на ввоз курятины из Украины анонсировал также Китай.
В МХП заметили, что согласно регламенту Всемирной организации по охране здоровья животных (World Organisation for Animal Health) после выявления птичьего гриппа Украина должна провести полную зачистку территории, где была выявлена вспышка и объявить карантин продолжительностью в три месяца. В это время происходит тщательное наблюдение за территорией и птицей. После этого любая страна может направить в Украину своих представителей с целью проверки качества и эффективности принятых страной мер.
Как сообщалось, 14 февраля 2020 года торговый представитель — заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что Европейский Союз поддержал решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине, сняв, таким образом, запрет ЕС на ввоз мяса птицы со всей территории Украины, наложенный несколько недель назад.
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