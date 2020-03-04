ЕС снял запрет на импорт украинской курятины

Европейская комиссия приняла решение снять запрет на импорт и транзит территорией Европейского Союза украинской продукции птицеводства.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий.
«Сегодня мы одержали две победы в аграрном и санитарном и фитосанитарном секторах. Во-первых, в результате проведенной консолидированной работы с Европейской Комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины», — написал посол.
Он напомнил, что запрет был внедрен в связи выявлением вспышки птичьего гриппа на территории Украины.
Кроме того, как утверждает Точицкий, ЕС «впервые применил режим зонирования» по отношению к Украине в контексте вспышки гриппа птицы.
«Но мы не останавливаемся на достигнутом и планируем ввести в аграрном секторе механизм раннего предупреждения, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений, а также предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС», — отметил он.
Как сообщалось ранее, 22 января Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получила от Европейской комиссии информацию о принятом решении временно приостановить ввоз на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.
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