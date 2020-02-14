НБУ планирует снять все ограничения на покупку валюты для бизнеса

Национальный банк Украины планирует снять ограничения на покупку валюты для бизнеса в рамках продолжения валютной либерализации при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил регулятор в Facebook в пятницу.
«В планах НБУ — отмена покупки валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, уплата кредитов). Такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ», — говорится в сообщении.
Как уточняет центробанк, отмена ограничения на покупку валюты для бизнеса даст возможность устранить ряд других барьеров на валютном рынке, в частности, позволит заключать валютные форварды под любые операции.
Вместе с тем валютная либерализация увеличивает волатильность на валютном рынке, отмечает регулятор.
«Предпринимателям необходимо приспосабливаться к современным условиям, когда курс гривни не поддерживается искусственно на определенном уровне и гривня может не только девальвировать, как в прошлые годы, но и укрепляться. Хеджирование — это путь к лучшему бизнес-планированию», — резюмировал Нацбанк.
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