На Донбассе перекрыли «табачные» схемы на 20 миллионов

Сотрудники силовых структур, задействованных в операции Объединенных сил, разоблачили масштабные схемы ввоза табачных изделий из неподконтрольных районов.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

«15 февраля 2020 года в рамках реализации совместных оперативных мероприятий представителей сектора безопасности и обороны из состава ООС и других правоохранительных органов стало раскрытие схем противоправного ввоза с неподконтрольной территории на территорию Украины контрафактной продукции (табачных изделий) на общую сумму свыше 20 млн гривен», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства противоправной деятельности и круг причастных к ней лиц сейчас выясняются.

Как отмечается, по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Владимира Кравченко в районе проведения операции Объединенных сил постоянно осуществляются мероприятия для предотвращения незаконной перевозки через линию разграничения товарно-материальных ценностей с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В частности, 20 января сотрудники силовых структур, задействованных в операции Объединенных сил, изъяли из незаконного оборота 20,5 тыс. пачек сигарет, ориентировочной стоимостью 1,1 млн грн.

12 февраля вблизи Константиновки Донецкой области в результате оперативных мероприятий были изъяты две партии контрафактных сигарет, ориентировочной стоимостью свыше 0,5 млн грн.

«Командование ООС и впредь принимать необходимые меры по обеспечению законности и правопорядка в районе проведения операции», — подчеркивается в сообщении.