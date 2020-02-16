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Число зараженных коронавирусом превысило 69 тысяч человек

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Число зараженных коронавирусом превысило 69 тысяч человек

К 16 февраля заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у 68 500 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По ее данным, за последние сутки в Китае от заболевания погибли 142 человек, тогда как 1323 ранее заразившихся вирусом вылечили и выписали. Общее количество жертв коронавируса в КНР увеличилось до 1665 человек, всего удалось вылечить 9419 человек.

В провинции Хубэй, как сообщает региональная комиссия по вопросам здравоохранения, за сутки зарегистрировали 1843 новых случая заражения, 1548 из них выявили в городе Ухане, где изначально обнаружили вирус. В течение суток число погибших в Хубэе увеличилось на 139 человек (110 — в Ухане). Коронавирус в этом регионе подтвердили в 49 030 случаях, больше 35 тыс. из них приходятся на Ухань.

По подсчетам South China Morning Post, с учетом погибших за пределами Китая, количество жертв коронавируса достигло 1669 человек. По всему миру, согласно изданию, вирус обнаружили у 69 195 человек. Большинство зараженных — 338 человек — к 16 февраля выявили в Японии.

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Вспышка вируса началась с декабря 2019 года. Несколько десятков заболевших также находятся в Сингапуре, Гонконге, Таиланде, Южной Корее, Малайзии, на Тайване. В Европе лидером по числу заразившихся коронавирусом стала Германия (16 человек). Во Франции подтвердили 11 случаев заболевания, кроме того, 15 февраля из-за коронавируса там умер 80-летний турист из Китая. Это первый смертельный случай за пределами Азии.

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