Госдеп пытался скрыть встречу Помпео с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в пятницу — но американская сторона старалась не разглашать факт встречи.
Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в публикации Politico.
Государственный департамент заранее не объявил о встрече, которая состоялась в отдельном конференц-зале Лаврова в отеле Bayerischer Hof.
Помощники Помпео также не предоставили никакой информации по окончании встречи.
Российские журналисты из пула Лаврова заранее знали о встрече и написали о ней позже. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт встречи в своем посте в Facebook, опубликовав фото Помпео в коридоре отеля. Лавров стоял в дверях в нескольких шагах от него.
Отвечая на вопрос Politico о встрече, чиновник Госдепартамента позже подтвердил, что Помпео пообщался с Лавровым в формате pull aside — то есть провел короткую беседу, об итогах которых обычно не сообщают. Чиновник отрицал, что Государственный департамент попросил Россию не публиковать информацию о встрече.
Российский журналист из пула Лаврова заявлял, что американская сторона потребовала, чтобы по итогам встречи не было пресс-конференции или совместных заявлений. По его словам, на встречу не пригласили даже фотографов, чтобы те сняли пожатие рук двух ведущих дипломатов.
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