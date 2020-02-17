Доля теневых операций в Украине в 2018 году составила 24% ВВП

Доля теневых операций в Украине в 2018 году составила 23,8% ВВП, или 846 млрд грн, свидетельствуют предварительные результаты исследования Ernst&Young при поддержке Mastercard, опубликованные Национальным банком Украины (НБУ).
«По результатам исследования украинской экономики 846 млрд грн, или 23,8% от официального ВВП за 2018 год находится в тени, в том числе 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд грн) — домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная теневая экономика», — указал НБУ в понедельник.
Согласно исследованию, 26,2% «наличной теневой экономики» — это «следственная теневая экономика», где инициаторами расчета наличными являются продавец и покупатель. Оставшиеся 73,8% от общего объема украинского теневой экономики (14,4% ВВП, или 512 млрд грн) — «пассивная теневая экономика», выгоду от которой получает только продавец.
По информации Нацбанка, соответствующее исследование было проведено в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве Ernst & Young с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Нацбанком и Государственной службой статистики Украины (ГИС).
Как сообщалось, Стратегия развития финансового сектора предусматривает снижение доли теневой экономики с 30% ВВП (по расчетам Минэкономразвития за 2018 год) до не более 20% ВВП до 2025 года.
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