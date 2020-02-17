Войти
Пристайко назвал сроки нового обмена пленными
мирный процесс
Пристайко назвал сроки нового обмена пленными
Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе
официально
Зеленский предложил привлечь США к урегулированию на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

макроэкономика
RSS

Доля теневых операций в Украине в 2018 году составила 24% ВВП

297
Доля теневых операций в Украине в 2018 году составила 24% ВВП

Доля теневых операций в Украине в 2018 году составила 23,8% ВВП, или 846 млрд грн, свидетельствуют предварительные результаты исследования Ernst&Young при поддержке Mastercard, опубликованные Национальным банком Украины (НБУ).

«По результатам исследования украинской экономики 846 млрд грн, или 23,8% от официального ВВП за 2018 год находится в тени, в том числе 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд грн) — домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная теневая экономика», — указал НБУ в понедельник.

Согласно исследованию, 26,2% «наличной теневой экономики» — это «следственная теневая экономика», где инициаторами расчета наличными являются продавец и покупатель. Оставшиеся 73,8% от общего объема украинского теневой экономики (14,4% ВВП, или 512 млрд грн) — «пассивная теневая экономика», выгоду от которой получает только продавец.

Читайте также: Еще 11 банков присоединяться к программе «Доступные кредиты 5-7-9%»

По информации Нацбанка, соответствующее исследование было проведено в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве Ernst & Young с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Нацбанком и Государственной службой статистики Украины (ГИС).

Как сообщалось, Стратегия развития финансового сектора предусматривает снижение доли теневой экономики с 30% ВВП (по расчетам Минэкономразвития за 2018 год) до не более 20% ВВП до 2025 года.

ВВП, теневая экономика
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 17 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Вирус украинской экономической неконкурентоспособности

Нашу экономику давно поразил вирус неконкурентоспособности. Поэтому власть Украины должна самым серьезным образом позаботиться о вопросах конкурентоспособности экономики. Это является насущной проблемой выживания Украины в международной экономической и политической конкуренции.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему программа «5-7-9» не поможет росту экономики

Украине нужно уходить от сырьевой экономики и увеличивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Это признают даже сами реформаторы. При этом не успели запустить программу, как Гончарук заявил, что уже выдан первый кредит. На торговлю. Большая часть уйдёт на сектор услуг: парикмахерские, магазины и СТО. А ещё хуже на бизнес стимулирующий импорт. Эти бизнесы не создают никакой добавленной стоимости. Хуже того, экономика пойдёт по пути примитивизации, а не модернизации.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016