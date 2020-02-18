Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе

Президент Владимир Зеленский считает обстрел боевиков вблизи линии разграничения на Донбассе попыткой сорвать мирный процесс, который начал продвигаться.
Об этом сообщается на Facebook-странице президента.
«В пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это — попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимими шагами. Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным — так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины», — заявил он.
Напомним, что утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Новотошковское, Орехово, Крымского, Хутора Свободного, что вблизи Золотого.
Через несколько часов в штабе ООС сообщили, что бой закончился.
В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь.
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