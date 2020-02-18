США потребовали от России освободить украинских рыбаков

Задержание российской стороной украинских рыбаков в Азовском море свидетельствует о попытке получить полный контроль над его водами, что противоречит международному праву.

Об этом заявил во время телефонной пресс-конференции во вторник посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщает Укринформ.

«Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков», — отметил Гилмор.

Он подчеркнул, что такие действия российской стороны свидетельствуют о попытках захвата и полного контроля над Азовским морем и недопущения украинцев к его водам, что неприемлемо и противоречит международному праву.

Напомним, что 18 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту. Их обвинили в браконьерстве и осудили на 10 суток.

Ранее СБУ заявляла, что фиксирует нарушение норм международного права со стороны сотрудников ФСБ России в отношении граждан Украины, которые осуществляют вылов рыбы в акватории Азовского моря.