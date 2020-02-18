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В РФ заявили о предотвращении двух терактов в учебных заведениях в Крыму

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В РФ заявили о предотвращении двух терактов в учебных заведениях в Крыму

ФСБ РФ предотвратила теракты в двух образовательных учреждениях Крыма, передают российский СМИ со ссылкой на заявление ведомства. Сотрудники спецслужбы задержали двух лиц, якобы готовивших теракты. Это оказались подростки, жившие в Керчи.

У них обнаружили самодельные взрывные устройства с поражающими элементами.

«ФСБ в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями города Керчь 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года», — сообщили в ЦОС.

«По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные посредством сети интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания „пробных“ взрывных устройств проводились на домашних животных», — добавили в ФСБ.

Как отметили в ЦОС ФСБ, «в ноябре 2018 года с одним из задержанных по факту размещения им в соцсетях одобрительных комментариев под статьями о совершенном преступлении проводились профилактические беседы, несмотря на это, в дальнейшем он вступил в интернет-сообщество неонацистов, одним из участников которого ранее являлся упомянутый Владислав Росляков».

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ФСБ установило, что для совершения преступлений «они разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий», наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти, в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений.

«По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России», — сообщили в ЦОС. Одновременно в Курганской области проведены мероприятия в отношении подростка 2004 года рождения, связанного с ними через интернет и осведомленного о подготовке терактов. Он, якобы, и дал свидетельские показания.

Крым, ФСБ
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