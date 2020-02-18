В НАТО обеспокоены эскалацией на Донбассе и призывают Россию вывести войска

В НАТО выражают обеспокоенность эскалацией конфликта на востоке Украины во вторник 18 февраля.

«Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ», — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, сообщила пресс-служба Миссии Украины при НАТО в соцсети Facebook.

«Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений», — добавила она.

Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.