В Кремле не знают, чем будем теперь заниматься уволенный Сурков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о месте будущей работы бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, но уверен, что его талант и опыт пригодятся.
«Они (президент РФ Владимир Путин и Сурков, — Ред) встречались, Сурков был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение», — заявил журналистам в среду представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, пригодятся ли навыки Суркова на украинском направлении, Песков признался: «Здесь я уже не берусь что-то прогнозировать, просто здесь нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском».
Пресс-секретарь президента РФ также не смог ответить на вопрос, в государственной или коммерческой структуре планирует работать Сурков. «У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков», — сказал он.
Песков не стал отвечать на вопрос, почему Сурков решил покинуть должность помощника президента, и рекомендовал задать его самому Суркову.
Напомним, во вторник Путин освободил от должности своего помощника. Сурков занимал этот пост с сентября 2013 года и курировал Управление администрации президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. После Майдана в Украине стал также курировать украинское направление и вопросы урегулирования конфликта на Донбассе.
Ранее Песков сообщал, что теперь украинскую тему в Кремле будет курировать заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.
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