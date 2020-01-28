Сурков все еще остается помощником Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владислав Сурков де-юре продолжает оставаться помощником Путина.

«Нет, — сказал Песков, отвечая на вопрос СМИ, принял ли президент отставку Суркова. — Он де-юре является помощником президента Российской Федерации». При этом пресс-секретарь главы РФ отрицает нежелание Путина отпускать Суркова. «Нет, я в данном случае вам этого не говорил, — сказал Песков, отвечая на вопрос, значит ли отсутствие документов об отставке то, что президент не хочет расставаться с ценным кадром. — Я вам только констатирую де-юре ситуацию».

Представитель Кремля не стал конкретизировать, кто в администрации президента РФ будет курировать украинское направление. «Нет, по-прежнему нюансировка продолжается», — сообщил Песков.

Ранее российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале написал, что Сурков ушел с государственной службы. 27 января Песков говорил, что никаких указов насчет отставки Суркова нет.