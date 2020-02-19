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В МВФ рассказали, как Украине достичь нынешнего уровня Польши

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В МВФ рассказали, как Украине достичь нынешнего уровня Польши

Украине необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину, считает постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей», — сказал он на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Люнгман пояснил, что структурные реформы позволят обеспечить необходимые для такого роста инвестиции и повышение продуктивности.

Он уточнил, что речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в $30 тыс. по паритету покупательной способности.

«Украине надо расти на 7% в год, чтобы догнать соседние экономики», — поддержал его мнение ведущий экономист по региону Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов.

По его словам, если Украина на 50% сократит отставание в уровне управления по сравнению со странами G-7, это добавит 1,2% роста ежегодно. «Основная угроза — это потеря макроэкономической стабильности, которая является основой роста», — добавил экономист ЕБРР.

Люнгман напомнил, что Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 по 2017 годы, показав пятый с конца результат — в среднем «минус» 0,2% ежегодно.

Он указал, что инвестиции за этот период составляли всего 20% от ВВП, в том числе 16% от ВВП в 2010-2017 годах, тогда как средний уровень — 26% от ВВП. Люнгман добавил, что Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах. По его словам, при сохранении таких показателей стране без реформ и значительного роста продуктивности практически невозможно будет обеспечить темпы роста выше 2,5% в год.

Среди первоочередных сфер, где Украина особенно отстает от стран Европы, представитель МВФ назвал судебную систему и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования) и финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков). Среди других секторов, где также есть отставание, однако не столь значительное, Люнгман указал торговлю и открытость (тарифы и нетарифные барьеры), R&D, налогообложение и рынок труда (хотя по рынку труда, согласно представленной им презентации, позиции Украины выглядят лучше, чем в Польше).

Представитель МВФ описал три сценарии возможного развития Украины. Первый предполагает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, рынок земли без ограничений) и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет, и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Второй вариант — частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает население богаче всего на 20%.

В третьем сценарии — отката реформ (без рынка земли) и роста темпами до 1,5% — население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Люнгман.

Согласно представленной презентации, нынешний темп реформ в Украине — это сценарий между вторым и третьим.

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В то же время заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, курирующий макроэкономическое прогнозирование, отметил, что официальный показатель ВВП на душу населения в Украине занижен, так как в ней высок уровень теневой экономики (30-40%) и реальное население меньше учитываемого Госстатом (37 млн вместо 40-42 млн).

ВВП, МВФ
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