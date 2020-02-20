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В Новых Санжарах заявляют о неприспособленности местного медцентра для карантина

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Медицинский центр «Новые Санжары» Национальной гвардии Украины не приспособлен для карантинного содержания эвакуированных из г.Ухань (КНР) граждан Украины и других стран, утверждают депутаты Новосанжарского поселкового совета Полтавской области, в связи с чем выступают против размещения эвакуированных на территории поселка.

«Учитывая мнение общины поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина), категорически Против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань в неприспособленном учреждении Медицинский центр „Новые Санжары“ Национальной гвардии Украины, который находится в жилом массиве поселка, в котором нет ни одного условия для пребывания карантинного типа, поскольку нет ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция», — говорится в обращении депутатов.

Обращение было принято решением внеочередной тридцатой сессии Новосанжарского поссовета, опубликовано на его официальном сайте в четверг и адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, министру внутренних дел Арсену Авакову и народному депутату Украины Константину Касаю.

Депутаты также отмечают, что канализационная система медцентра подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в близлежащем с.Зачепиловка.

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«Должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты поселкового совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения поселка», — подчеркивается в заявлении.

коронавирус, Новые Санжары
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