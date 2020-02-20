Все жертвы стрелка в Ханау были мигрантами

Девять жертв стрелка в Ханау имели миграционное прошлое. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на источники в структурах безопасности.

Ранее посол Турции в ФРГ Али Кемаль Айдын в эфире телеканала NTV заявил, что в ходе вооруженного нападения в Ханау погибли пять турецких граждан.

По предварительным данным, подозреваемый действовал, руководствуясь правоэкстремистскими мотивами. Владельцами кальянных баров в Германии обычно являются выходцы из стран Азии, прежде всего Турции.