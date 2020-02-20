Автоколонна с эвакуированными из Уханя людьми не без проблем прибыла в Новые Санжары

В четверг вечером колонна автобусов и сопровождающие их автотранспортные средства экстренных служб въехали на территорию санатория Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в одноименном населенном пункте в Полтавской области.
Прямую трансляцию происходящего вели ряд телеканалов. Проезду автоколонны предшествовало столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий, перегораживая дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным.
В настоящее время обстановка стабилизировалась: эвакуированные остаются в автобусах, журналистам-стримерам правоохранители позволили пройти до въезда на территорию непосредственно санатория, а местных жителей оттеснили от места действия.
Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев. Все эвакуированные будут размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания,
Эвакуированные и персонал снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. На месте обсервации будет усиленная охрана, в режиме 24/7 эвакуированных будут наблюдать врачи.
В правительстве отмечают, что отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены.
Кроме того, Полтавская и Харьковская области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами для возможной госпитализации. Персонал подготовлен. В медучреждениях есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы.
Кроме этого, рядом постоянно будет дежурить машина экстренной скорой помощи.
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