Бывшего советника Трампа приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне в четверг приговорил американского политтехнолога Роджера Стоуна, являвшегося советником Дональда Трампа в период президентской избирательной кампании 2016 года, к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Об этом сообщила газета Washington Post.
Ранее в США вокруг дела Стоуна разгорелся скандал. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Президент США Дональд Трамп подверг эту рекомендацию критике. На следующий день Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения. Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод.\
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента в «политическом вмешательстве» в дело и злоупотреблении властью. Сам Трамп свое вмешательство отрицает, утверждая, что не просил Минюст менять позицию относительно приговора.
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