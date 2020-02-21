«Автодор» начал дорожные работы в 14 областях

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) начало работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

«По состоянию на сегодня (20 февраля 2020 — Ред.) начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины. Рекордно ранний старт обусловлен благоприятными для дорожных работ погодными условиями и значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенных торгов», — говорится в сообщении.

Итак, работы начаты в Винницкой области в рамках строительства транснационального транспортного коридора GO Highway М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка на трех участках.

В Житомирской области началось строительство моста через р. Желянь на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-21 и текущий ремонт на двух участках этой же дороги.

Укравтодор также начал реконструкцию автомобильной дороги М-06 Киев — Чоп на участке объездной дороги Житомира.

В Закарпатской области начался текущий ремонт на трех участках дороги Н-09 Мукачево-Рахов- Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов. В Ивано-Франковской области стартовало строительство мостового перехода автомобильной дороги Т-09-10 Бурштын-Калуш.

В Киевской области Укравтодор продолжает строительство надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Н-01 Киев-Знаменка, а на средства международных финансовых организаций (МФО) начался капитальный ремонт на участках дорог М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи и М-05 Киев — Одесса.

Во Львовской области начались: капитальный ремонт автомобильной дороги Т-14-16 Львов-Пустомыты-Меденичи и текущий средний ремонт автомобильной дороги Н-13 Львов-Самбор-Ужгород.

В Николаевской области стартовал капитальный ремонт трех участков автомобильной дороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев. Также капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка/М-16/ начался в Одесской области. В этой же области стартовали текущие средние ремонтные работы участка автомобильной дороги Т-16-27 Контрольно-пропускной пункт «Серпневе» -Тарутино-Арциз-Сарата.

Укравтодор начал строительство обходов села Красное и города Кобеляки в рамках реконструкции автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днипро-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в Полтавской области. В этой же области за средства МФО начался капитальный ремонт отдельных участков части дороги Лубны-Полтава и строительство обхода города Полтавы.

На средства МФО начался также капитальный ремонт и реконструкция дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский в Харьковской области.

В Ривненской области началось строительство дороги от автомобильной дороги государственного значения Н-25 Городище — Ривне — Староконстантинов до автомобильной дороги государственного значения Т-18-32 /Н-22/ — Ходосы — Кустин — /Н-25/.

В Сумской области стартовала реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге Н-12 Сумы-Полтава. Также ремонтные работы начались на участке трассы Р-62 Криворивня-Усть-Путилы-Старые Куты-Вижница-Строжинец-Черновцы в Черновицкой области.

В Хмельницкой области начался текущий средний ремонт на трех участках дороги М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через г. Винницу) и строительство обхода города Дунаевцы на участке автодороги Т-23-08 Гуков-Дунаевцы-Могилев-Подольский государственной дороги Н-03 Житомир-Черновцы.

Напомним, 16 января 2020 года Кабинет министров Украины утвердил Дорожную стратегию на 2020 год, согласно которой в Украине будет введено комплексное дорожное строительство.

В рамках внедрения этой стратегии в 2020 году Укравтодор намерен обновить 4 тыс. км дорог государственного значения и 2,5 тыс. км дорог местного значения. В ведомстве планируют, что интенсивные ремонтные и строительные работы на украинских дорогах продлятся до ноября этого года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на обновление дорог в этом году будут потрачены «беспрецедентные» средства. Так, на дороги государственного значения будет выделено 85 млрд грн, из них 31 млрд гривень — из Дорожного фонда, более 19 млрд гривень будет взято в банках под государственные гарантии, а также будут привлечены часть средств, которые Украина получает от НАК «Нафтогаза» благодаря выигрышу в Стокгольмском арбитраже. На дороги местного значения в 2020 году будет выделено 2,2 млрд грн.