Гончарук рассказал, какие объекты готовят на приватизацию

В правительстве рассчитывают, что киевский отель «Днепр», который готовят к приватизации, уже весной получит нового владельца.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время отчета правительства в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«В этом году мы, наконец, планируем разблокировать большую приватизацию. Сейчас первый такой заметный объект, который мы готовим, это гостиница „Днепр“ тут недалеко на Европейской площади. Если интересно, что там происходило внутри — это жесть! То есть, черная касса, в лучших традициях. Можем дать отчет, показать, можете, кстати, сходить на экскурсию и посмотреть, что там происходило», — отметил Гончарук.

По его словам, сейчас проходят подготовительные процессы, чтобы уже весной эта гостиница получила нормального собственника. Такие же процессы — подготовка к приватизации, происходит и с Центрэнерго, ОПЗ и другими крупными объектами, добавил Гончарук.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества заявил, что весной 2020 года выставит на продажу на аукционе столичный отель «Днепр» по стартовой цене в 10 млн долл.