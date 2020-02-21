Войти
Гончарук рассказал, какие объекты готовят на приватизацию
официально
Гончарук рассказал, какие объекты готовят на приватизацию
Путин надеется договориться с Зеленским
дружба народов
Путин надеется договориться с Зеленским

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Гончарук рассказал, какие объекты готовят на приватизацию

110
Гончарук рассказал, какие объекты готовят на приватизацию

В правительстве рассчитывают, что киевский отель «Днепр», который готовят к приватизации, уже весной получит нового владельца.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал во время отчета правительства в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«В этом году мы, наконец, планируем разблокировать большую приватизацию. Сейчас первый такой заметный объект, который мы готовим, это гостиница „Днепр“ тут недалеко на Европейской площади. Если интересно, что там происходило внутри — это жесть! То есть, черная касса, в лучших традициях. Можем дать отчет, показать, можете, кстати, сходить на экскурсию и посмотреть, что там происходило», — отметил Гончарук.

По его словам, сейчас проходят подготовительные процессы, чтобы уже весной эта гостиница получила нормального собственника. Такие же процессы — подготовка к приватизации, происходит и с Центрэнерго, ОПЗ и другими крупными объектами, добавил Гончарук.

Читайте также: Две трети украинцев не доверяют правительству и премьеру Гончаруку

Как сообщалось, Фонд государственного имущества заявил, что весной 2020 года выставит на продажу на аукционе столичный отель «Днепр» по стартовой цене в 10 млн долл.

приватизация, Алексей Гончарук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 21 февраля 2020
Четверг, 20 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Отчет правительства и новые легальные рабочие места

В отчете правительства должен был быть зафиксирован факт сокращения количества штатных сотрудников и дано объяснение почему резко ускорился этот процесс, и, соответственно, какие меры будет принимать правительство для его предотвращения (если будет). В целом, в случае продолжения такой динамики, можно будет говорить не о создании 1 млн новых легальных рабочих мест за 5 лет, а о потере порядка 1,5 млн существующих.
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Без государственнической позиции Медведчука экономический рост в начале 2000-х годов был бы невозможен

7 февраля 2020 года Интернет-ресурс «Новое время» перепечатал статью шведского экономиста Андерса Аслунда «Один секрет о реформах Зеленского». В данной публикации сделана попытка ревизии рыночных реформ, проводившихся в Украине в 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х годов, путем искаженного представления роли Виктор Медведчука в процессах, которые имели судьбоносное значение для укрепления политического и экономического суверенитета нашей страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О Китае (не о вирусе)

Китай откровенно проигрывает Штатам в торговой войне. Поэтому стратегия выхода из долгового кризиса в Китае может «накрыться медным тазом». Китай, как в свое время Япония, похоже, переусердствовал в стимулировании экономики (в т.ч., кредитном). Расчет на безудержную экспансию на внешних рынках, которая покроет издержки внутреннего роста, может не оправдаться. Несбалансированное развитие экономики КНР может смениться длительной рецессией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016