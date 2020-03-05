Зеленский поблагодарил жителей Новых Санжар за радостную встречу эвакуированных соотечественников

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что с блокированием приезда в медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разберутся правоохранители, и уверен, что подавляющее большинство местных жителей был рады помочь своим согражданам.

«Хочу поблагодарить отдельно Нацгвардию, МВД, министра внутренних дел, главу Полтавской обладминистрации. Эта ситуация была ему проверкой, и в этой области у нас точно крепкий парень. Также хочу поблагодарить Минздрав, нашу прекрасную госпожу Скалецкую, уверен, что ее не «потеряем», — сказал он в четверг во время общения с украинскими и иностранными гражданами, которые находились на обсервации в медцентре «Новые Санжары», передает Интерфакс-Украина.

Зеленский также поблагодарил местное население Новых Санжар. «Вы знаете, что было искусственное блокирование. Там уже разберутся правоохранительные органы с этим вопросом. Но я уверен, что здесь большинство, почти все местные жители понимают, что к ним приехали их украинцы», — указал он.