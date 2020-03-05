Зеленский поблагодарил жителей Новых Санжар за радостную встречу эвакуированных соотечественников

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что с блокированием приезда в медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разберутся правоохранители, и уверен, что подавляющее большинство местных жителей был рады помочь своим согражданам.
«Хочу поблагодарить отдельно Нацгвардию, МВД, министра внутренних дел, главу Полтавской обладминистрации. Эта ситуация была ему проверкой, и в этой области у нас точно крепкий парень. Также хочу поблагодарить Минздрав, нашу прекрасную госпожу Скалецкую, уверен, что ее не «потеряем», — сказал он в четверг во время общения с украинскими и иностранными гражданами, которые находились на обсервации в медцентре «Новые Санжары», передает Интерфакс-Украина.
Зеленский также поблагодарил местное население Новых Санжар. «Вы знаете, что было искусственное блокирование. Там уже разберутся правоохранительные органы с этим вопросом. Но я уверен, что здесь большинство, почти все местные жители понимают, что к ним приехали их украинцы», — указал он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016