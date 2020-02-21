Зеленский считает, что за акциями против эвакуации украинцев из Уханя стояли политики

Акции против эвакуации украинских граждан из китайского г. Ухань имели политическую поддержку, из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.
«Вы знаете, что были подготовлены четыре места, одни из наилучших условий действительно на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило... К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает», — сказал он журналистам в пятницу в Киеве.
Зеленский считает, что эти события произошли «не только из-за людей».
«Думаю, простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах была политическая поддержка этой псевдоакции», — указал он.
Президент также спрогнозировал, что вскоре «мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине».
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