В Новых Санжарах родители не пустили в школу половину детей

В единственную школу Новых Санжар на Полтавщине, куда накануне привезли эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, не пришла почти половина учеников.

Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на директора школы Николая Решетило.

По словам руководителя школы, из 900 учеников не явились почти 400. Их из-за ситуации в поселке не пустили родители.

Напомним, что 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре «Новые Санжары» на Полтавщине.

Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.

Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских.

Правоохранители открыли по данному факту 5 уголовных производств.

Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность. А министр МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.