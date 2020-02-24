Трамп начал визит в Индию

Президент США Дональд Трамп начал в понедельник двухдневный визит в Индию с посещения Ахмадабада — крупнейшего города штата Гуджарат. Президентский самолет, на борту которого находятся глава Белого дома, его супруга Меланья Трамп, а также официальная делегация из 12 человек, приземлился в ахмадабадском аэропорту им. Сардара Валлабхаи Пателя. Прибытие президента США в прямом эфире транслируют индийские телеканалы.
Как ранее сообщил МИД Индии, в Ахмадабаде глава американской администрации примет участие в массовом мероприятии «Намасте Трамп» («Здравствуй, Трамп!»), которое пройдет на самом большом крикетном стадионе Индии «Мотера». Перед этим, как ожидается, Трамп с супругой посетят Ашрам Сабармати — место, в котором жил и проповедовал лидер индийского национально-освободительного движения Махатма Ганди. На стадионе «Мотера» Трамп выступит вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перед многотысячной аудиторией. Затем Трамп с супругой посетят город Агра, в котором осмотрят знаменитый мавзолей Тадж-Махал. После чего глава Белого дома прибудет в Нью-Дели.
На вторник у него запланированы переговоры с индийским премьером, а также президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом. Кроме того, президент США примет участие во встречах с представителями индийского бизнес-сообщества и сотрудниками американского посольства. На вечер вторника запланирован ужин в президентском дворце.
Визит Трампа проходит на фоне напряженных торговых переговоров между двумя странами. В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, в том числе на Индию. В ответ Нью-Дели в июне 2019 года повысил импортные пошлины на 28 товарных позиций из США: тарифы выросли на нут (до 60%), чечевицу (до 30%), миндаль, грецкие орехи, яблоки и груши, некоторые виды металлоизделий, ряд других товаров.
В преддверии визита Трамп заявлял, что подпишет торговое соглашение с Индией в том случае, если оно будет выгодно США. Тем не менее, представители американской администрации сообщили, что заключение торгового соглашение маловероятно: Вашингтон обеспокоен объявленным усилением протекционистских мер со стороны Индии. При этом по итогам визита Трамп рассчитывает объявить о ряде крупных коммерческих сделок в нескольких ключевых секторах экономики, а также в области оборонного сотрудничества.
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