Украина увеличила экспорт сельхозпродукции на 14,3%

Украина увеличила экспорт сельхозпродукции и продукции пищевой промышленности на 14,3% — в январе 2020 года на внешние рынки поставили продукции АПК и пищевой промышленности на сумму 2 млрд долларов.
Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.
«Из общего экспорта товаров Украины доля продукции АПК и пищевой промышленности составляет 47,7%. Основной долей аграрного экспорта являются зерновые культуры и жиры и масла; готовые пищевые жиры; воски (48% и 22,9% от объема экспорта продукции АПК и пищевой промышленности соответственно)», — написал министр.
По его словам, лидером из стран, которые наиболее импортировали украинские зерновые культуры за отчетный период, был Египет (44,4% от объема экспорта пшеницы, 15% объема экспорта кукурузы).
«Подсолнечное масло больше всего импортировали Индия (25,1% от общего объема экспорта масла), Нидерланды (13,9%), Китай (13,9% соответственно).
На этот и следующие 3 года по направлению „поддержка и продвижение экспорта“ мы запланировали выделить 455 млн грн. Это то, что мы делаем, чтобы поддержать экспортеров и повысить наш экспортный потенциал», — подчеркнул Милованов.
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