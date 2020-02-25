УЕФА может приостановить «Лигу чемпионов» из-за коронавируса

Проведение турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет приостановлено в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува, чей комментарий приводит Rai Sport.

«Мы находимся в стадии ожидания, мы отслеживаем ситуацию, футбол должен подстраиваться под законодательство стран, — сказал Ува. — Мы стараемся не останавливаться, но если ситуация будет ухудшаться, турниры придется отменить».

Отметим, что в Европе в последние дни коронавирус зафиксирован сразу в нескольких новых странах. В Италии, где ситуация хуже всего, уже 7 погибших.