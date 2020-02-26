В РФ ничего не известно об анонсированной Пристайко встрече глав МИД «нормандского формата»

Россия не получала от кого-либо информации о планах провести встречу глав МИД «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) за месяц до саммита. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с премьер-министром, главой МИД председательствующей в этом году в ОБСЕ Албании Эди Рамой.

«Я не слышал, кроме как от вас, что планируется через месяц встреча министров нормандского формата», — цитирует Лаврова ТАСС.

По его словам, РФ довела до коллег по «нормандскому формату», что новый саммит возможен только после выполнения решений предыдущих встреч.

Глава МИД РФ считает, что итоговый документ нового саммита необходимо согласовать и подписать до самой встречи, чтобы не допустить пересмотра договоренностей, как это якобы произошло в декабре в Париже. «Второе требование — мы будем говорить о сроках нового саммита, когда подготовим и подпишем проект итогового документа, чтобы не было опять попыток уже в ходе саммита разрушать достигнутые договоренности», — сказал Лавров.

Ранее в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны нормандской четверки планируют провести встречу на уровне министров иностранных дел за месяц до саммита в «нормандском формате».