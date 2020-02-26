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Китай в три раза опережает США по числу новых миллиардеров

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Китай в три раза опережает США по числу новых миллиардеров

В прошлом году в Китае появилось почти в три раза больше миллиардеров, чем в США, следует из отчета китайской исследовательской компании Hurun. По подсчетам экспертов, в Китае (включая Гонконг и Тайвань) по состоянию на 31 января общее число миллиардеров составило 799, увеличившись на 182.

В Соединенных Штатах за минувший год появилось 59 новых миллиардеров, и их число выросло до 626.

Согласно отчету, мировой столицей по числу миллиардеров (110) пятый год подряд остается Пекин. Для сравнения: в Нью-Йорке, по оценкам экспертов, их проживает 98. В Шэньчжэне число миллиардеров составило 75, а в Гуанчжоу — 45, отмечает SCMP.

По данным Hurun Report, Шанхай впервые обошел по этому показателю Гонконг: там за год появилось 17 новых миллиардеров, а в специальном административном районе Китая — семь (общее число выросло до 83 и 76 соответственно).

Как пишет Reuters со ссылкой на отчет, вспышка коронавируса подорвала вторую по величине экономику в мире, но в то же время привела к росту стоимости акций китайских компаний — участниц фармацевтического рынка, а также занятых в области онлайн-образования и онлайн-игр. Из-за карантина и ограничений на поездки спрос на онлайн-сервисы значительно вырос, что положительно сказалось на состоянии основателя и гендиректора поисковика Baidu Робина Ли, отмечает агентство. Акции запущенной им видеоплатформы iQiyi выросли на 8%, следует из данных исследования.

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По словам председателя и старшего аналитика Hurun Report Руперта Хугеверфа, «в Китае сейчас больше миллиардеров, чем в США и Индии вместе взятых». В Индии, согласно отчету, их общее количество составило 137.

Глобальный список Hurun Report возглавил основатель Amazon Джефф Безос ($140 млрд), на втором месте оказался глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($107 млрд), а на третьем — глава Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд). Представители Китая в топ-10 списка не попали. Основатель Alibaba Джек Ма ($45 млрд) оказался на 21-м месте.

США, Китай, миллиардеры
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