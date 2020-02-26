Facebook запретит рекламу, обещающую излечение от коронавируса

Социальная сеть Facebook ужесточит правила в отношении рекламных сообщений, имеющих отношение к новому коронавирусу. Как сообщил во вторник вечером портал Business Insider со ссылкой на представителя компании, публикации, обещающие исцеление или профилактику вируса, будут блокироваться.
«Мы приступили к внедрению политики, направленной на запрет рекламы, содержащей информацию о коронавирусе и создающей атмосферу паники, например, сообщающей об ограниченном запасе лекарств или гарантирующей лечение и профилактику», — заявили в Facebook.
Компания будет проверять достоверность всех рекламных публикаций, связанных с коронавирусом. Сообщения, содержащие дезинформацию, будут удаляться из соцсети.
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