Facebook запретит рекламу, обещающую излечение от коронавируса

Социальная сеть Facebook ужесточит правила в отношении рекламных сообщений, имеющих отношение к новому коронавирусу. Как сообщил во вторник вечером портал Business Insider со ссылкой на представителя компании, публикации, обещающие исцеление или профилактику вируса, будут блокироваться.

«Мы приступили к внедрению политики, направленной на запрет рекламы, содержащей информацию о коронавирусе и создающей атмосферу паники, например, сообщающей об ограниченном запасе лекарств или гарантирующей лечение и профилактику», — заявили в Facebook.

Компания будет проверять достоверность всех рекламных публикаций, связанных с коронавирусом. Сообщения, содержащие дезинформацию, будут удаляться из соцсети.