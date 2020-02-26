Коронавирус добрался до Бразилии

Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило, что в стране выявлен первый случай заражения новым коронавирусом (2019-nCoV). Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения южноамериканской республики Луис Энрике Мандетта.
«Институт Адольфу Лутца подтвердил диагноз», — сказал он.
«Теперь мы увидим, как этот вирус будет вести себя в летний период в тропической стране», — сказал министр.
Заразившийся вирусом мужчина проживает в Сан-Паулу, ему 61 год, и недавно он провел две недели в итальянской Ломбардии. После возвращения на родину он почувствовал недомогание, обратился за медицинской помощью. У него взяли анализы на заражение коронавирусом, которые показали положительный результат.
Напомним, что по подсчетам South China Morning Post, во всем мире инфицированы 80 967 человек. Среди азиатских стран наибольшее количество зараженных после Китая выявили в Южное Корее — 1146 человек, погибли 11. В Европе лидером по числу заболевших стала Италия (323 зараженных). Количество погибших в стране выросло до 11 человек.
Кроме того, вирус обнаружили более чем у 600 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в японском порту.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016