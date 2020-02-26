Коронавирус добрался до Бразилии

Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило, что в стране выявлен первый случай заражения новым коронавирусом (2019-nCoV). Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения южноамериканской республики Луис Энрике Мандетта.

«Институт Адольфу Лутца подтвердил диагноз», — сказал он.

«Теперь мы увидим, как этот вирус будет вести себя в летний период в тропической стране», — сказал министр.

Заразившийся вирусом мужчина проживает в Сан-Паулу, ему 61 год, и недавно он провел две недели в итальянской Ломбардии. После возвращения на родину он почувствовал недомогание, обратился за медицинской помощью. У него взяли анализы на заражение коронавирусом, которые показали положительный результат.

Напомним, что по подсчетам South China Morning Post, во всем мире инфицированы 80 967 человек. Среди азиатских стран наибольшее количество зараженных после Китая выявили в Южное Корее — 1146 человек, погибли 11. В Европе лидером по числу заболевших стала Италия (323 зараженных). Количество погибших в стране выросло до 11 человек.

Кроме того, вирус обнаружили более чем у 600 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в японском порту.