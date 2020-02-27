Меру пресечения Штепе не могут выбрать с 2018 года — суд снова перенесли

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, на 23 марта из-за отсутствия обоих прокуроров, которые находятся в отпуске.
Об этом Укринформу сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин.
«На суд не явились оба прокурора — Елена Кравченко и Ирина Кадыгроб, причина — нахождение обоих в отпуске. При этом, дата заседания была обсуждена с ними заблаговременно», — отметил Шадрин.
По его словам, очередное заседание суда назначено на 23 марта в 12:00.
«Таким образом, избрание для Штепы меры пресечения, которая не избрана с 2018 года, снова не состоялось. В своем ходатайстве прокуроры просили для нее круглосуточный домашний арест», — добавил Шадрин.
По его словам, Штепа приехала на заседание суда из Славянска: до избрания меры пресечения она не должна круглосуточно находиться дома. Она не намерена покидать Украину и ждет справедливого суда.
Напомним, слушание дела против Штепы началось в 2014 году.
5 июня 2019 года после десятого по счету отвода судей назначен новый, 11-й по счету состав судейской коллегии, который будет рассматривать ее дело снова.
20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию в 3600 евро за нарушение права на свободу и справедливый суд.
Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она говорила, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата».
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