Штепа снова идет в мэры Славянска

Нелю Штепу зарегистрировали кандидатом на должность Славянского городского головы.

Фотографию удостоверения, выданного Штепе Славянской территориальной избирательной комиссией о том, что она является кандидатом на должность мэра, опубликовала на своей странице в Фейсбуке Партия мира и развития.

Именно от этой партии Штепа идет на местные выборы, которые состоятся 25 октября 2020 года.

«Славянская территориальная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост головы Славянской ОТГ — Нелю Игоревну Штепу и 37 кандидатов в депутаты от Партии мира и развития», — говорится в одном из сообщении данной партии.

Как известно, Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание террористической группы. Ей грозит пожизненный срок. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов её били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата».

24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев дело «Штепа против Украины», принял решение о выплате ей Украиной 3600 евро. В то же время суд отказал ей в выплате полной суммы в 60100 евро, сочтя требования чрезмерными, а претензии — необоснованными.