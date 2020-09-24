Штепа снова идет в мэры Славянска

Нелю Штепу зарегистрировали кандидатом на должность Славянского городского головы.
Фотографию удостоверения, выданного Штепе Славянской территориальной избирательной комиссией о том, что она является кандидатом на должность мэра, опубликовала на своей странице в Фейсбуке Партия мира и развития.
Именно от этой партии Штепа идет на местные выборы, которые состоятся 25 октября 2020 года.
«Славянская территориальная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост головы Славянской ОТГ — Нелю Игоревну Штепу и 37 кандидатов в депутаты от Партии мира и развития», — говорится в одном из сообщении данной партии.
Как известно, Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание террористической группы. Ей грозит пожизненный срок. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов её били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата».
24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека, рассмотрев дело «Штепа против Украины», принял решение о выплате ей Украиной 3600 евро. В то же время суд отказал ей в выплате полной суммы в 60100 евро, сочтя требования чрезмерными, а претензии — необоснованными.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016