О вирусе и мировой экономике

Обвал мировых фондовых рынков — самый масштабный с 8 августа 2011 года в процентом отношении и самый мощный за всю историю рынков в денежном выражении. Мировой фондовый рынок потерял свыше 10 трлн. долл. капитализации за неделю. Падение за рабочих 5 дней индекса S&P 500 составило 12,1%. В феврале американский рынок никогда не терял так быстро и так много. За 100 лет в феврале падали так активно — свыше 10% за 5 дней — в февралях 1933г и 2009 года. И все! С учетом нынешнего обвала — только 3 раза за всю историю рынка.

На этом, видимо, не остановятся, будет ниже, но не сейчас. Сейчас в рамках «энергетических импульсов» и «технических отскоков» должно быть обратное движение, но, вероятно, через некоторое время падение продолжится.

Дело может идти к тому, что будет некий «идеальный шторм», при котором происходит конвергенция нескольких потенциально разрушительных процессов и факторов в одной точке и в одно время. Это может способствовать разрастанию кризиса по всем фронтам. Сами по себе эти разрушительные факторы по отдельности могут не нести катастрофических последствий и легко управляться, подавляться, но в совокупности конвергенция дисбалансов практически не контролируема. Катализатором, как это обычно бывает, может выступить совершенно случайный внешний процесс, каким является коронавирус.

Итак, как говорил завскладом товарищ Петухов из «Операции Ы», «что мы имеем на данный момент»:

— производственный и долговой пузырь в Китае, на который накладывается попытка перехода страны в новую фазу постиндустриального развития. А фазовый переход от одной архитектуры развития к другой всегда сопровождается болезненным кризисом;

— структурный профицит финансовых активов в США, Западной Европе и Японии, слабая способность экономик абсорбировать и распределять эти финансовые активы. Это выражается в отрицательных ставках и пузырях на рынке активов, усугубляясь хроническим пренебрежением чувством меры и баланса. А это, в свою очередь, выражается в спросе на токсичные, мусорные финансовые продукты с устойчиво высоким риском (не относятся ли к таковым гособлигации одной хорошо известной нам с вами страны?)

— близость к исчерпанию возможностей денежно-кредитного и бюджетного стимулирования. Чем быстрее вирус будет разрастаться по миру, тем более «голубиной» будет риторика мировых Центробанков с выражением готовности накачать всех ликвидностью. Но ставки ЦБ опущены до околонулевых значений и даже в минус, степень концентрации Центробанков в экономике крайне высокая, госдолг к ВВП для развитых стран тоже. Это главное отличие нового кризиса от 2008-2009гг. — спасать будет намного сложнее.

— неразрешенные, но замороженные долговые проблемы в Европе и США, которые усилены политикой корпораций, заключающейся в дивидендах и байбеках под долги. Не расширение производственных мощностей через инвестиции под долги, а по сути вывод денег из компании под долги. Рано или поздно это должно привести к деструктивным последствиям.

— риски остановки процессов товарной и финансовой глобализации и усиление протекционизма.

А вообще, коллапсы так и происходят. Систематическое пренебрежение разумом, чувством меры и баланса, игнорирование действительности приводят к ним. Не было бы коронавируса, нашелся бы другой катализатор...